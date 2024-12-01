Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: Belediye Başkanı ve 7 Kişi Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam otomobili, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında 06 DNV 364 plakalı tır, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan Ö.R.Ü, A.G, P.A, M.A, Z.A. ve M.Ü. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitti.

Yazıcıoğlu, burada yapılan kontrolün ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ambulansla Çorum'a getirilen Yazıcıoğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki kırmızı alanda tedavi altına alındı.