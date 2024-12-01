Üye Girişi
Haberler
Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

Muhalifler şimdi de gözünü oraya dikti: Tamamen temizleyeceğiz
İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: Belediye Başkanı ve 7 Kişi Yaralandı

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: Belediye Başkanı ve 7 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da yaralandı. Olayda toplam 7 kişi yaralanırken, tedavi için hastaneye kaldırıldılar.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam otomobili, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında 06 DNV 364 plakalı tır, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan Ö.R.Ü, A.G, P.A, M.A, Z.A. ve M.Ü. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitti.

Yazıcıoğlu, burada yapılan kontrolün ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ambulansla Çorum'a getirilen Yazıcıoğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki kırmızı alanda tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
img

Tel Rıfat'ta PKK'lılar böyle yakalandı
img

Arda Turan'dan Okan Buruk'a çok konuşulacak cevap
img

Faizsiz 24 ay taksit imkanı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 2 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Pompeiopolis nerededir? Antik Paflagonya bölgesinde yer alan ve eski bir Roma şehri olan "Pompeiopolis"in kalıntıları nerededir? 2 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Kayseri, Samsun, Sivas, Erzurum, .. kar tatili var mı? Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu kaza mı yaptı, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sağlık durumu ne? Edoardo Bove öldü mü, yaşıyor mu (Fiorentina-Inter)? Real Sociedad Real Betis CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Sociedad Real Betis maçı ne zaman? Marsilya Monaco CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Marsilya Monaco maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.