Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirlemede kazada 1 kişi yaralandı

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobil, kamyonet ve cipin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Cem A.'nın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaca ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Cem A. idaresindeki 34 KER 839 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken Atilla G. yönetimindeki 19 LB 079 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan cipe çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Atilla G., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Cem A.'nın 0.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı