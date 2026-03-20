Çorum'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osman Sakaoğlu idaresindeki 06 FRA 675 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Ankara kara yolunun 3. kilometresinde, Hasan Yetişken yönetimindeki 26 ADJ 270 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali