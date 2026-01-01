Haberler

Çorum'da eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 02.01.2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kar topu etkinliklerinde çocukların kar tatili isteğini Vali Ali Çalgan'a iletti.

ÇORUM'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanma ve don olaylarının meydana gelme ihtimaline karşı önleyici tedbirler alınmış olup, ilimiz genelinde; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an Kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 02.01.2026 Cuma günü 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Çorum Belediyesi tarafından 'Çorumlu Obası'nda düzenlenen kar topu etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da etkinliğe katılarak çocuklarla kar topu oynadı. Çocuklar Başkan Aşgın'dan, yarın için kar tatili yapılmasını istedi. Bunun üzerine Başkan Aşgın da Vali Ali Çalgan'ı telefonla arayarak çocukların kar tatili isteğini iletti. Görüşmenin ardından Vali Ali Çalgan'dan gelen müjdeli haber, Çorumlu Obası'ndaki çocuklar tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
