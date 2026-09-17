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Çorum'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonu kapsamında 8 kişi tutuklandı

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Çorum'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonu kapsamında 8 kişi tutuklandı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilçede yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ihbar edilen kişiler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 8'i "örgütlü olarak yasa dışı bahis ve kumar oynatma" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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