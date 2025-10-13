Çorum'da Yangın: Kullanılamaz Hale Gelen Ev

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Dikenli köyünde Mustafa ve Osman Şenol kardeşlere ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.