Çorum'da Yangın: Kullanılamaz Hale Gelen Ev

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Dikenli köyünde Mustafa ve Osman Şenol kardeşlere ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Dikenli köyünde Mustafa ve Osman Şenol kardeşlere ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
