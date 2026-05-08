Haberler

Çorum'da Yamaçtan Kopan Kaya Parçaları Evlerin Üzerine Yuvarlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmancık ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları, iki evin üzerine düşerek bir evin kullanılmaz hale gelmesine sebep oldu. Olay sırasında evde olmayan Fahrettin Alla'nın evi göçerken, Osman Pat'ın evinde hasar meydana geldi. Bölgedeki yeni kaya düşmesi riski nedeniyle teknik inceleme başlatıldı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının iki evin üzerine yuvarlandı. Evlerden biri kullanılmaz hale gelirken, diğer evde ise hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Hıdırlık Mahallesi Gazi Cemal Erturan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yamaçtan kopan büyük kaya parçaları hızla aşağı yuvarlanarak Fahrettin Alla'nın ve Osman Pat'ın evlerinin üzerine düştü. Alla'ya ait tek katlı evin bir bölümü göçük altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Pat'ın evinde ise hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Fahrettin Alla'nın olay sırasında evde olmadığı, alışveriş yapmak için dışarı çıktığı öğrenildi. Bölgede yeni kaya düşmesi riskine karşı teknik inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Hüseyin ÇETİNKAYA-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı

Palalı saldırgan dehşet saçtı! Polis ateş açmak zorunda kaldı
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi