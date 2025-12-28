Haberler

Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Kökdere, evinde hareketsiz halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi fakat Kökdere'nin yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

İbrahim Kökdere'den (81) bir süredir haber alamayan şehir dışındaki yakınları, komşularını arayarak Gölbaşı Mahallesi'ndeki evi kontrol etmelerini istedi.

Bahçeye giren komşuları, Kökdere'yi evin girişinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kökdere'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk incelemede her hangi kesi ya da darp izine rastlanmayan Kökdere'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
