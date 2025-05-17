Çorum'da Yalnız Yaşayan Emekli Evinin İçinde Ölü Bulundu

Çorum'da Yalnız Yaşayan Emekli Evinin İçinde Ölü Bulundu
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Çorum'un Bayat ilçesinde yalnız yaşayan emekli Abdullah Can, komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çorum'un Bayat ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Bayat Belediyesinden emekli Abdullah Can'dan haber alamayan komşuları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine Can'ın Kayabaşı Mahallesindeki evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Can'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Can'ın cenazesi, otopsi için Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
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