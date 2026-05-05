Çorum'da Yağmurdere Sulama Göleti yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Güncelleme:
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Yağmurdere Sulama Göleti, son yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği ilçede kış ve bahar sezonunun bereketli geçmesi üreticileri sevindirdi.

Kış aylarında kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı yüksek rakımlı bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte zirvelerden süzülen kar suları, derelerin debisinin yükselmesini, göl ve barajlardaki rezervin artmasını sağladı.

İlçede 1700 rakımlı Kavak Dağı'nın eteklerinde yer alan 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Yağmurdere Sulama Göleti de yüzde 100 doldu.

Savağından su akmaya başlayan göletin tam kapasiteye ulaşmasıyla çevredeki üreticilerin bu yıl sulama suyu problemi çekmeyeceği tahmin ediliyor.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göletin dolmasının çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Cebeci, "Suyun bol olması çiftçilerimiz açısından sevindirici ancak varken olanın kıymetini bilip, çiftçilerimizin vahşi sulamadan vazgeçip damlama ve yağmurlama gibi teknik sulama yöntemlerine geçmesini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki yılın bu yağışlar sonucunda bol ve bereketli geçmesini diliyorum." dedi.

Türkiye'de geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle tarımsal üretimin zarar gördüğünü hatırlatan Cebeci, "Geçen yıl Oğuzlar çiftçimiz de zirai dondan yüzde 100 oranında etkilenmişti. Bu yıl şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmamamız sevindirici. İnşallah bundan sonra da karşılaşmamayı ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı
