Çorum'da uyuşturucu bitki yetiştiren 4 kişi yakalandı

Çorum'un Bayat ilçesinde bir köy evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu içerikli bitki üreten 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 276 gram uyuşturucu, 10 kök uyuşturucu bitkisi ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde bir köy evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu içerikli bitki ürettiği belirlenen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde içerikli bitki yetiştirildiği belirlenen köy evine operasyon yapıldı.

Evde yapılan aramada 276 gram uyuşturucu, 10 kök uyuşturucu içerikli bitki, 2 iklimlendirme çadırı, 2 iklimlendirme lambası, 3 tüfek, tabanca ve 2 uyuşturucu kullanama aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, Osmancık ilçesindeki bir adreste yapılan aramada ise 45 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemler için karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

