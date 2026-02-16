Haberler

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Çorum merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı. Operasyonda 28 bin tablet sentetik ecza ve 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 28 bin tablet sentetik ecza, 540 gram uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
