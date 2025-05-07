Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: Bir Tutuklama
Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı. Jandarma ekipleri, metruk bir evde gerçekleştirilen operasyonda Ü.K. ve E.A'yı gözaltına aldı. Ü.K. tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir metruk evde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen Ü.K. ve E.A'yı takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel