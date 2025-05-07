Çorum'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: Bir Tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir metruk evde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen Ü.K. ve E.A'yı takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.