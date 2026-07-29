Haberler

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonunda 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonunda 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı

İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı
Polonyalı taraftarlardan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık

Bunun adı resmen barbarlık!
Zelenski'den Macron'a dikkat çeken yardım teklifi

Zelenski'den Macron'a dikkat çeken yardım teklifi
Mamak Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

CHP, o ilçeyi 25 yıl aradan sonra almıştı, yine kaybetti
Soyadı, genç kızın başına dert oldu

Soyadı başına dert oldu

Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor

Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı ortaya çıktı