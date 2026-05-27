Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 81,97 gram sentetik uyuşturucu ve 7 bin 700 lira ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdoğan köyü mevkisinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Ekiplerce durdurulan araçta bulunan M.S. (19), B.E. (21) ve A.Ö. (17), üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi atarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere ait 3 ikamet ile araçta yapılan aramada, 81,97 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden M.S'nin cep telefonunda yapılan incelemede ulaşılan ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen M.C.T. (21) hakkında da işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan M.S, B.E. ve A.Ö, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun
