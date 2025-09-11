Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum-Alaca kara yolunda yol kontrolü gerçekleştirildi.

Kontrol sırasında A.H. ve Ö.G'nin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 24 sentetik ecza hapı ile 3,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H. ve Ö.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.