Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, araçlarında yapılan aramada 24 sentetik ecza hapı ve 3,26 gram sentetik uyuşturucu ile gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum-Alaca kara yolunda yol kontrolü gerçekleştirildi.

Kontrol sırasında A.H. ve Ö.G'nin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 24 sentetik ecza hapı ile 3,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H. ve Ö.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
