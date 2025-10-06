Haberler

Çorum'da Traktör Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Traktör Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde, traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan 24 yaşındaki A.B.A. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı kurtardı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan kişi yaralandı.

Alaca Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde A.B.A. (24), tamir etmekte olduğu traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkıştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlarca sıkıştığı yerden kurtarılan A.B.A, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
