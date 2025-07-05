Çorum'da Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Osman Ş. idaresindeki otomobil trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Sürücü ve eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca yaralandı.
Osman Ş. (76) idaresindeki 19 EV 524 plakalı otomobil, Dodurga-İskilip kara yolu Sokutaşı mevkisinde trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Kadriye Ş. (75) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel