Haberler

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Plakaları henüz öğrenilemeyen K.A. idaresindeki hafif ticari araç ile B.A'nın kullandığı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi İkbal Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla özel hastaneye başvurdu.

Hafif ticari aracın sürücüsüne sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken, yaralılardan H.A. da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle hasar gören araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama

TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili bomba açıklama
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var