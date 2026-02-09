Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ulukavak Mahallesi'nde, S.Y. (41) idaresindeki 19 ABV 871 plakalı otomobil ile O.Y. (20) yönetimindeki 18 AB 878 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bir apartmanın bahçe duvarındaki demir korkulukları yıkarak bahçeye düştü. Otomobil ise park halindeki bir araca çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü O.Y. ile otomobilde bulunan H.N.Y. (9) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.