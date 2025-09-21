Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı yol kenarındaki kanala yuvarlanarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

M.G. yönetimindeki 19 SU 991 plakalı otomobil, Mahmatlı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su bulunmayan kanala yuvarlanarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü M.G. ile yolcu A.A., sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
