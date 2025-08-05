Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Çorum'un Dodurga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 58 yaşındaki E.R. yönetimindeki otomobil, park halindeki araçlara çarparak kontrolden çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
E.R. (58) idaresindeki 19 AFS 278 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda önce A.Y'ye (73) ait park halindeki 19 TL 519 plakalı otomobile ardından M.K. yönetimindeki 19 ACH 742 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel