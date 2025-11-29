Haberler

Çorum'da Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi Hayata Geçirildi

Çorum'da Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi Hayata Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve OPET işbirliği ile 'Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi' 20 okulda uygulandı. BİLSEM öğrencileri çevre bilinci eğitimi vererek 1128 öğrenciye ulaşmayı hedefledi. Proje, sergi ile taçlanacak.

Çorum'da, "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi"nin 20 okulda uygulandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ işbirliğinde yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi" kapsamında, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında çevre bilinci ve temizlik kültürü eğitimi alan 45 BİLSEM öğrencisi, eğitimlerde edindikleri bilgileri kendi okullarındaki akranlarına ve öğretmenlerine sunum ve atölye çalışmalarıyla aktardı.

20 okulda yapılan sunum ve atölye çalışmalarında 1128 öğrenciye eğitim verildi.

Proje kapsamında ayrıca, danışman öğretmen Gülser Kırış tarafından "Temiz Yaşam Liderleri Okulu" adlı özel hikaye kitapları da öğrencilere dağıtıldı.

Liderlik görevlerini başarıyla tamamlayan ve "Temiz Yaşam Liderleri" unvanı kazanan BİLSEM öğrencilerinin eğitim süresince hazırladığı oyun, kodlama, robotik çalışmalar, hikaye kitapları, modeller, maketler ve atölye ürünleri, 3 Aralık'ta BİLSEM'de düzenlenecek final sergisinde sergilenecek.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti

Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.