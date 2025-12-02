Haberler

Çorum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Çorum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Şüpheliye ait adreste tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 haç ve çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen B.Y. takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda B.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliye ait adreste yapılan aramada, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 haç ile çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.