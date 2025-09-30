Haberler

Çorum'da Taksi ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'da Taksi ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde bir taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rasim K. idaresindeki 06 EHL 599 plakalı elektrikli motosiklet, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Yakup Y'nin kullandığı 66 T 2766 plakalı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
