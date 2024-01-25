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Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü kaza anında emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla attı. Sürücü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlatmayı başardı.

Nail Kaya idaresindeki 35 E 2746 plakalı otomobil, Alaca- Tokat kara yolu Sancı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Nail Kaya, İzmir'den Tokat'a seyahat ettiğini, araç kullanırken emniyet kemeri kullanmaya özen gösterdiğini, kemerin takılı olmasından dolayı kazayı yara almadan atlattığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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