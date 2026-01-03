Çorum'da tabancayla kazara kendini vuran kişi yaralandı
Çorum'un Karahisar köyünde, ruhsatsız tabancayla kazara kendini vuran 46 yaşındaki Ö.B. karın bölgesinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ö.B'nin (46) Karahisar köyündeki evinde elindeki ruhsatsız tabanca kazara ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karın bölgesinden yaralanan Özgür B, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel