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Çorum'da Sis Nedeniyle Trafik Kontrol Altında

Çorum'da Sis Nedeniyle Trafik Kontrol Altında
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Çorum'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik kontrollü seyrediyor. Emniyet ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çorum'da, Samsun- Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle trafik kontrollü seyrediyor.

Bölgede gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin kısaldığı sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.

Ekipler, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda tır ve servis sürücülerine uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
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