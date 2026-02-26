Haberler

Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Çorum'da iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden bazıları kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit suçlarından tutuklandı.

Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 iş yerine birden fazla kez silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından çalışma başlattı.

Ekipler, saldırıları düzenleyen şüphelilerle bağlantılı olan kişilerin kimliklerini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler S.Y, K.D, M.E.D, C.C, M.I, F.G, A.H.Ç. ve A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.H.Ç. ve F.G. silahla tehdit, S.Y. ve C.C. kasten öldürmeye teşebbüs, M.E.D. ise suçluyu kayırma suçlarından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ve M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
