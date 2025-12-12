Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde daha önceden husumet bulunan G.Y. ve E.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. E.B., G.Y.'yi tabancayla yaraladı. Olay yeri polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen G.Y. ile E.B. arasında Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., tabancayla ateş ederek G.Y.'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
