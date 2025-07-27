Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Çorum'da pazar esnafı arasında meydana gelen yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Çorum'da pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler Doğan Arslan ve Muhammet Arslan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 2 şüpheli, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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