Çorum'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı, 2 Şüpheli Tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Çorum'da pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler Doğan Arslan ve Muhammet Arslan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 2 şüpheli, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.