Haberler

Çorum'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kapandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tır, kullanılamaz hale geldi.

M.G. idaresindeki 52 AFM 048 plakalı tırın motor bölümünde, D-100 kara yolu Beygircioğlu köyü Akçayazı mevkisinde yangın çıktı.

Tırı yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bölgedeki sürücüler de araçlarındaki tüplerle yangına müdahale etti.

Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikametinde Trafik, bir süre ulaşıma kapandı.

Yangının söndürülmesinin ardından yolda trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Arda Güler'i 'Dokunulmaz' ilan etti

Arda artık "Dokunulmaz"
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.