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Çorum'da otomobil yangını

Çorum'da otomobil yangını
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Çorum'da elektrik aksamındaki arıza nedeniyle seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç hasar gördü.

ÇORUM'da seyir halindekiyken elektrik aksamından kaynaklanan arıza nedeniyle alev alan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında otomobil, hasar gördü.

Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde seyir halindeki G.D. yönetimindeki otomobil, saat 21.30 sıralarında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle motor bölümünden alev aldı. Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarında güvenli bir alana çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Tazyikli suyla müdahalede bulunan itfaiye ekibi, otomobildeki yangını söndürdü. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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