Cip seyir halindeyken alev aldı

ÇORUM'da seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başlayan cip, kısa sürede alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleri ve ardından itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken cipte büyük oranda zarar meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Farabi Caddesi üzerinde, yeni belediye binası karşısında meydana geldi. Seyir halindeki ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen cipten dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. Sürücü aracını park ederken, yangını gören çevredeki vatandaşlar, iş yerlerinden getirdikleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü yangından yara almadan kurtulurken, söndürülen cip büyük oranda zarar gördü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı