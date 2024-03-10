Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sezgin K. idaresindeki 19 TV 310 plakalı otomobil, Çorum Alaca kara yolu Hatap Barajı yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Sevim K, Emir Talha K. ve Enes K. yaralandı.

Kazada araçta sıkışan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.