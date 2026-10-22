Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum'da sanayi ve inşaat hırsızlığı iddiasıyla 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da sanayi ve inşaat alanlarından hırsızlık iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı; ikinci operasyonda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi, yaklaşık 500 bin liralık malzeme çalındığı öğrenildi.

Çorum'da sanayi sitesindeki iş yerleri ile inşaat alanlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, sanayi sitesindeki iş yerlerinden ve inşaat alanlarından malzeme çalarak sattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, 10 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, F.Ç, K.Ç. ve A.Ç, tutuklandı, R.S, Ş.S. ve S.S. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerine istinaden düzenlenen ikinci operasyonda ise aynı hırsızlık olaylarına karıştıkları değerlendirilen K.Ç, U.D, C.Ç, M.K. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, Çorum Adliyesine sevk edildi.

Söz konusu hırsızlık olaylarında piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan malzeme ve eşya çalındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erdoğan dün resti çekti, bugün 5 şüpheli daha alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

Eski AK Partili vekil gözaltında! Başbakan danışmanlığı da yapmıştı
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti

Türkiye alarma geçti! Acil uyarı yapıldı
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi
İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Somer Şef’ten ayrılık sonrası dikkat çeken paylaşım: Sonunda üç şey önemli

Nişanlısı “Aldatıldım” demişti: Somer Şef’ten “yazgı” paylaşımı
Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı

Ünlü oyuncu her şeyi bırakıp Foça'ya yerleşti: Zeytin hasadına başladı