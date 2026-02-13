Haberler

Çorum'da "ramazan davulu" geleneği yaşatılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da ramazan ayının simgelerinden sahur davulu geleneği, bu yıl da belirli günlerde yaşatılacak. Davulcular, ramazan boyunca cumartesi geceleri sahur için görev yapacak.

Çorum'da ramazan ayının simgelerinden sahur davulu geleneğinin bu yıl da belirli günlerde yaşatılacağı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan uygulamanın bu ramazan ayında da devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, davulcuların ramazan boyunca yalnızca cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde görev yapacağı, sahur davulu geleneğinin ramazan ayı boyunca cumartesi geceleri sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin