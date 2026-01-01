Haberler

Çorum'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç hastanede öldü

Güncelleme:
Çorum'da tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan 21 yaşındaki Ramazan K, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Çorum'da tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak'taki bir evde Ramazan K. (21) ile Celal S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavganın ardından iki taraf da evden ayrıldı. Bir süre sonra pompalı tüfekle aynı yere gelen Celal S, evin önünde park halindeki otomobilde bulunan Ramazan K'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ramazan K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ramazan K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kullandığı pompalı tüfekle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

