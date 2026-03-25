Çorum'da polis aracı ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen kazada, polis aracının otomobille çarpışması sonucu biri polis memuru olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru 3 kişi yaralandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru A.S. idaresindeki 19 AGM 184 plakalı polis aracı, Çorum-İskilip kara yolu Ömerbey köyü mevkisinde U.G'nin kullandığı 19 UT 967 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan F.G. yaralandı. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
