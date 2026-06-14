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Laçin'de piknikte kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi

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Çorum'un Laçin ilçesinde piknik yaparken kalp krizi geçiren 78 yaşındaki Yaşar Sefure, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Laçin ilçesinde piknik yaptığı sırada kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Yaşar Sefure, piknik yapmak için gittiği Yeşil Göl Mesire Alanı'nda fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar Sefure'ye kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde müdahalede bulundu.

Ambulansla Laçin Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Yaşar Sefure burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe
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