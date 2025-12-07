Çorum'da otomobile silahlı saldırı düzenlendi
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde park halindeki bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay sonrası bölgede polis ekipleri inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çorum'da bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.
Ulukavak Mahallesi Güneşler 6. Sokak'ta H.S'ye ait park halindeki 07 ASU 232 plakalı araca pompalı tüfekle ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede boş kovanlar tespit edildi. Açılan ateş sonucu araçta hasar oluştu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel