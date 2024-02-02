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Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Ankara  karayolu 5'inci kilometresinde bulunan Burunçiftligi köprü altında meydana geldi. Çorum'dan Ankara yönüne seyir halinde olan Hasan Kesgin idaresindeki 19 UE 127 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçti. Ters dönerek sürüklenen otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Taha Topaloğlu idaresindeki 34 CUD 693 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan Hasan Mert Kesgin (17), Hasan Kesgin (20), Ali Tahir Topaloğlu (6) ve Beyza Betül Topaloğlu (11) yaralandı. Yaralılardan Hasan Mert Kesgin'in kaza sırasında araçtan savrularak yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulundu. Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Mert Kesgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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