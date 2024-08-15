Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada, araçta bulunan Şaban Bulcun yaşamını yitirirken, sürücü Ali Esmer ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ali Esmer (38) idaresindeki 35 AKM 573 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Şaban Bulcun (53) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bulcun'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.