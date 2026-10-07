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Çorum'da otomobil ile minibüs Kuşsaray kavşağında çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Çorum'da otomobil ile minibüs Kuşsaray kavşağında çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Çorum'da Kuşsaray kavşağında otomobil ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Neşet G. idaresindeki 06 FA 064 plakalı minibüs, Çorum-Samsun kara yolu Kuşsaray köyü kavşağında Orhan K. yönetimindeki 19 ADT 129 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Alp E.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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