Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı mobese kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Alaca ilçesi Zile kavşağında meydana geldi. Tokat istikametinden Ankara istikametine giden Mutlu K., idaresindeki 60 AEY 174 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah A. idaresindeki 01 BAG 161 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra takla attı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Mutlu K., eşi Fatma K. ve Abdullah A. yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, mobese tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber-Kamera: Hasan ÇETİN-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
