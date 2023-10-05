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Çorum'da otomobil ile cip çarpışması: 2 ölü, 2 yaralı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile cip çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin kalpleri ambulanslarda yapılan müdahale ile çalıştırıldı ancak kurtarılamadı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü gözaltına alındı.