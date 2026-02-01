Haberler

Çorum'da otomobil ile çarpışan ATV'deki baba ve kızı yaralandı

Çorum'da otomobil ile çarpışan ATV'deki baba ve kızı yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada baba ve kızı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile ATV'nin çarpışması sonucu baba ve kızı yaralandı.

Metin Ş. idaresindeki 19 KS 944 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği 10. Sokak'ta Özcan U'nun kullandığı 19 ACV 183 plakalı ATV ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ATV, yol kenarındaki inşaat kazı alanına düştü.

Kazada, ATV sürücüsü Özcan U. ile yanında bulunan kızı Asil U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve kızı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Attila Szalai'den ayrılık sonrası tepki: Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı

Ayrılık sonrası tepki: Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

85. dakikada 2-0 olan dev maçın son anlarında yaşananlar inanılmaz