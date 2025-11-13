Çorum'da Otomobil Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum'Un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Altay Ö. idaresindeki 34 HZY 039 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Yukarı Sanayi Sitesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel