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Çorum'da devrilen otomobildeki anne öldü, baba ve oğlu yaralandı

Çorum'da devrilen otomobildeki anne öldü, baba ve oğlu yaralandı
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Antalya'dan asker oğullarını Amasya'ya götürmek için yola çıkan ailenin otomobili kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Ayşe G. hayatını kaybetti, sürücü Oktay G. ve oğlu Emircan G. yaralandı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan asker oğullarını Amasya'daki birliğine götürmek için yola çıkan Oktay G. (55) idaresindeki 07 BYF 920 plakalı otomobil, Çorum'un Mecitözü ilçesi Kalecik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ayşe G. (52) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Oktay G. ile oğlu Emircan G. (25), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayşe G.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Otopsinin tamamlanmasının ardından cenaze defnedilmek üzere Antalya'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
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