Çorum'daki trafik kazasında yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde dün otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum-Alaca kara yolunun 32. kilometresinde, kullandığı 19 KF 350 plakalı otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Orhan Aykaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan B.A. ve R.A'nın tedavileri ise Alaca Devlet Hastanesinde devam ediyor.